Rhône : un véhicule à contresens sur l’A7 percute une voiture familiale

Six personnes ont été blessées dans la nuit de vendredi à samedi, sur l’A7, à hauteur de Saint-Fons dans le Rhône. Un automobiliste qui roulait à contresens a percuté une voiture occupée par une famille avec trois enfants.

Seul à bord de son véhicule, un automobiliste d’une trentaine d’années roulait à contresens sur l’A7 lorsqu’il a heurté une voiture avec à son bord un couple et ses trois petites filles âgées de 2, 6 et 11 ans, selon France info. La petite fille de 6 ans ainsi que son père ont été grièvement blessés mais aucun pronostic vital n’est engagé, toujours selon le quotidien. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux Lyon-Sud, Edouard-Herriot et l’hôpital femme-mère-enfant.

La circulation sur l’autoroute A7 a été coupée dans le sens Marseille-Lyon suite à l’accident pour permettre l’intervention des secours. De forts ralentissements ont pu être ressentis jusqu’en début de matinée ce samedi. Une enquête permettra de comprendre pour quelle raison le conducteur a emprunté cette bretelle d’autoroute à contresens de la circulation.