Rhône : retour de l'ambroisie, risque allergique élevé autour de Lyon

Les concentrations de pollen augmentent à Lyon et dans le Rhône, avec un risque allergique particulièrement élevé à cause de la prolifération des ambroisies.

Le risque allergique d'exposition aux pollens explose dans le Rhône en cette fin d'été, avec des indices polliniques particulièrement élevés autour de Lyon. Le laboratoire ATMO Auvergne-Rhône-Alpes a dressé une carte des zones les pus touchées, dans laquelle on découvre que la quasi totalité du département est classée orange avec un risque évalué à 4 sur une échelle de 5. Si la métropole de Lyon reste dans cette zone, les villes alentours de Saint-Priest, Genas ou encore Vienne tombent elle dans le rouge avec un risque maximal. Première responsable des crises allergiques : l'ambroisie. Véritable fléau depuis plusieurs années, son pollen est très volatile et extrêmement allergénique. Le Réseau national de surveillance aérobiologique précise que "Les ambroisies ont attendu le 15 août pour commencer à libérer en grandes quantités leurs pollens. Les concentrations ont augmenté crescendo tout au long de la semaine écoulée et cela devrait s'accentuer dans les jours à venir jusqu'au début du mois de septembre". L'organisme invite les habitants à signaler les plants sur http://www.signalement-ambroisie.fr/