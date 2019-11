Rhône : porteurs de colis, ils disent jeter des pierres dans la prison

Deux individus ont été arrêtés en possession de colis près de la prison de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône. Ils ont expliqué vouloir "jeter des pierres".

Mercredi 20 novembre, vers 22 heures, des colis sont projetés dans la cour de la prison de Villefranche-sur-Saône. Deux individus sont surpris en train de s'enfuir, ils sont arrêtés.

Âgés de 18 et 22 ans, connus pour 20 et 32 antécédents judiciaires, ils sont alors porteurs de deux colis et d'un téléphone. La fouille de leur véhicule a permis de rouleaux de scotch, d'un couteau, de gants et deux pinces coupantes. Le plus jeune a expliqué être venu pour "jeter des pierres dans la maison d’arrêt

pour embêter les détenus et avoir lancé une balle de tennis". Le second a nié les faits.

Ils seront jugés en comparution immédiate.