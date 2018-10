Rhône, métropole de Lyon, ces villes qui ont augmenté la taxe d'habitation

La très grande majorité des communes du Rhône et de la métropole de Lyon n'a pas augmenté le taux de taxe d'habitation. Néanmoins, 32 communes ont appliqué une hausse plus ou moins importante.

Les Français commencent à recevoir leur taxe d'habitation, et certains sont surpris de la voir augmentée quand le président Macron avait promis une diminution sous condition de ressources. Des villes et villages ont choisi d'augmenter leur taux, ce qui a parfois pour conséquence d'annuler toute diminution, voire d’entraîner une augmentation. Dans le Rhône et sur la métropole de Lyon, la grande majorité des communes n'ont pas fait varier ce taux. À Villeurbanne et Givors, il baisse même. Dans la première ville, il passe de 21,5 % à 18,94 %, dans la seconde, il s'établit à 18,72 % contre 18,76 %. A titre de référence, à Lyon, le taux est resté à 22,15 %.

En parallèle, 32 communes ont choisi de l'augmenter (après l’avoir parfois baissé en 2017). Découvrez dans le tableau ci-dessous quelles sont les communes qui ont appliqué une hausse du taux. Ces dernières sont classées en fonction de l'importance de cette augmentation.