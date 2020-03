Rhône/Lyon - Coronavirus : les élections municipales maintenues

Les élections municipales et métropolitaines auront bien lieu, a assuré le préfet du Rhône ce jeudi.

Lors d'une conférence de presse organisée par L'Agence régionale de santé, Pascal Mailhos, le préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes a assuré que les élections municipales et métropolitaines des 15 et 22 mars prochains auront lieu “normalement”. “Nous sommes en train de regarder des adaptations comme la mise en place de gels dans les bureaux de vote et des gestes barrières”, a-t-il précisé.

Parallèlement, les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu clos restent interdits. “Nous sommes en lien avec les organisateurs, je salue les responsables de la foire de Lyon qui ont décalé l’événement”, a ajouté le préfet.

De même, les écoles du département ouvriront “dans des conditions de fonctionnement ordinaires” lundi matin après le retour de vacances. Cependant, décision a été prise de suspendre l'ensemble des voyages scolaires à destination de l'étranger. Ceux prévus dans l'Hexagone sont maintenus.

Selon les dernières informations de l'ARS, ce jeudi le nombre de patients infectés par le coronavirus est passé de 5 à 12 dans le Rhône. Deux d'entre eux sont en réanimation.