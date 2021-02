Rhône – Lyon : 500 000€ pour les projets de jardins partagés et collectifs en zone urbaine ou périurbaine 

Dans le cadre d'un plan de relance doté d'un budget de 17 millions d'euros, le ministère de l'Agriculture va débloquer 500 000€ dans le département du Rhône pour les jardins partagés et collectifs déjà existants ou à créer

Dans le cadre du plan de relance, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a débloqué une enveloppe de 17 millions d’euros pour “augmenter l’accès à ces espaces et à la possibilité de disposer d’un jardin pour le plus grand nombre, en particulier pour les populations les plus démunies.” Ainsi 500 000 euros du plan de relance vont être alloués au soutien de jardins partagés et collectifs déjà existants ou à créer dans le département du Rhône. Les dossiers sont à déposer sur une plateforme disponible ici.