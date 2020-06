Rhône : l'ADN d'un cambrioleur retrouvé sur 13 scènes de vol

L'ADN du suspect, actuellement en prison, a été retrouvé sur plusieurs scènes de vol par effraction.

Le 18 juin dernier à 14h, les policiers du commissariat de Villefranche-sur-Saône se sont rendus à la maison d’arrêt locale pour interpeller un détenu de 25 ans (30 antécédents judiciaires). Son ADN avait été relevé sur une vitre brisée lors d’un vol par effraction. Le service enquêteur parvenait à faire un recoupement sur une série de 13 vols par effraction et tentatives commis dans l’agglomération caladoise entre mai et juin 2019.

Placé en garde à vue et interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a nié les faits malgré la présence de son ADN. Il a été réintégré à la maison d’arrêt et fera l'objet convocation par officier de police judiciaire le 17 novembre prochain.