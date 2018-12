Rhône : il envoie une camionnette en flamme dans la vitrine de son père

Un Décinois âgé de 28 ans a volé la camionnette de son père ce mercredi avant de lui mettre le feu. Visiblement victime d'un problème mécanique, le véhicule a fini sa course dans la vitrine de son patriarche.

Un Décinois âgé de 28 ans qui avait déjà quatre antécédents judiciaires a été arrêté ce mercredi à 7h40. Quelque temps plus tôt, il avait volé la camionnette de son père et l'avait incendié. Mais victime d'un problème mécanique, le véhicule avait roulé et défoncé la vitrine de son père. Le suspect a reconnu les faits et va être présenté au parquet ce jeudi pour “dégradations volontaires par incendie et vol de véhicule”.