Rhône : département le plus touché par les agressions de pompiers

Le nombre d'agressions de pompiers répertoriées a augmenté entre 2016 et 2018 selon l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.

En 2018, selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 204 pompiers ont été agressés dans le département du Rhône. Le plus gros total derrière la Gironde (597 agressions) et le Nord (234). Cette année-là les pompiers auront réalisé 118 798 interventions. On dénombre donc 17,2 agressions pour 10 000 interventions. Le nombre d'agressions déclarées est passé de 111 en 2016 à 145 en 2017.

Les pompiers du Rhône sont les plus agressés en FranceAttention, cette augmentation, comme le précise Ouest France, peut être due à l'augmentation des signalements. “Le recensement des agressions est plus précis qu’avant. Des consignes ont été données pour remonter les problèmes plus vite”, a déclaré la fédération nationale des sapeurs pompiers.

En tout, sur les 3411 agressions recensées en é018 en France, 2241 ont donné lieu à un dépôt de plainte.