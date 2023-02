Rhône : contrôlé deux fois en quatre mois, le dealer présumé écroué

À Villefranche-sur-Saône, un conducteur est contrôlé à deux reprises en possession de stupéfiants. Il a été arrêté, direction la prison.

La gendarmerie du Rhône rapporte une affaire pour le moins rocambolesque. En septembre dernier, un automobiliste est contrôlé à Villefranche-sur-Saône par la police. L'individu n'avait pas mis son clignotant. Dans son véhicule, les agents découvrent : 0,8g de cocaïne, 65g de résine de cannabis, 192g d'herbe de cannabis, une balance de précision et 2 765 euros en liquide. Le mis en cause se justifiera en déclarant qu'il a découvert les stupéfiants dans son véhicule et que l'argent a été gagné lors de paris sportifs. Il a été laissé libre pour enquêter d'avantage.

Quelque mois plus tard, fin janvier, c'est au tour de la gendarmerie de contrôlé le même individu. Il circulait sans assurance et sans contrôle technique. Dépisté, il est positif à la cocaïne, aux amphétamines et au cannabis. Dans son véhicule, les militaires trouvent : 145g de résine, 65g d'herbe, 15g cocaïne, 5g de MDMA et 1 160 euros en liquide. Il a par la suite été placé en garde à vue.

Direction la case prison

L'individu restera 2 ans derrière les barreaux, sans sursit avec une amende de plus de 900€. De plus, son véhicule a été confisqué, son permis annulé et ne pourra pas le rapasser avant un délai de 6 mois. L'individu s'est vu prescrire une obligation de travail et de soin ainsi qu'une obligation de participation à un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des stupéfiants.