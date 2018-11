Rhône : agressions au couteau dans une laverie à Grigny

Un homme armé d'un couteau s'en est pris aux clients de la laverie du centre commercial de Grigny, dans la métropole de Lyon, ce samedi après-midi.

Grosse frayeur pour les clients de la laverie du centre commercial du Jayon, ce samedi à Grigny. Alors que les clients attendent dans le bourdonnement des machines qui tournent, un homme pénètre dans la laverie, vers 15 heures, et sort un couteau. Visiblement éméché, il s'en prend aux personnes sur place et une bagarre éclate, comme le rapporte Le Progrès. L'altercation se poursuit dans la galerie marchande où un agent de sécurité et des témoins, alertés par la scène, parviennent à maîtriser l'agresseur. Mais ce dernier a tout de même réussi à prendre la fuite. Les policiers de Givors vont s'en remettre aux bande de vidéosurveillance pour tenter de l'identifier et de le retrouver. Une personne a été très légèrement blessées par l'agresseur dans la bagarre.