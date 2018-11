Rhône : à 15 ans, il cambriole plusieurs écoles primaires et avoue tout

Un mineur de 15 ans a été interpellé à Bron, à côté de Lyon. Il avait cambriolé plusieurs écoles primaires.

Sa spécialité était le cambriolage des écoles primaires. Un mineur de 15 ans a été arrêté à Bron ce jeudi 8 novembre. En juin de la même année, toujours à Bron, un gardien met en fuite cinq individus qui sont entrés par effraction dans une école. La police découvre alors des traces qui vont leur permettre de remonter jusqu'à ce mineur de 15 ans. Lors de son audition, il avoue les faits, et reconnait d'autres vols par escalades commis en juin dans une autre école de Bron, un centre social et chez un particulier, mais aussi deux tentatives de vols par effraction dans deux autres écoles de Bron. Il avoue également qu'en avril 2018, il a volé le téléphone et les clés d'un homme dans un train Lyon L'Arbresle, en le menaçant avec un couteau. Le mineur qui comptabilise 12 antécédents judiciaires est présenté au parquet ce vendredi.