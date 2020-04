Rhône : 75 bureaux de Poste ouverts à partir du mardi 14 avril

À partir de mardi, 22 nouveaux bureaux de Poste vont ouvrir dans le département du Rhône. La liste est à retrouver ci-dessous.

Actuellement, 53 bureaux de Poste étaient ouverts dans le département du Rhône. À partir du mardi 14 avril, 22 nouveaux établissements vont ouvrir leurs portes portant le nombre de bureaux ouvert à 75. Depuis le 6 avril, les 53 bureaux ouverts sont principalement dédiés au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de première nécessité.

Dans le cadre des mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus, “La Poste rappelle que les déplacements en bureaux ne doivent être faits que s’ils sont strictement nécessaires. De nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients peuvent être accompagnés par téléphone ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale. De nombreuses opérations peuvent également être effectuées en ligne sur www.labanquepostale.fr”.

Par ailleurs, à ce jour, la plateforme de tri Collissimo de Saint-Laurent-de-Mure, les quatre plateformes de tri de Chronopost et les 49 sites de distribution courrier-colis sont ouverts.

La liste des bureaux ouverts à partir du mardi 14 avril :

BESSENAY

STE FOY L ARGENTIERE

ST LAURENT DE CHAMOUSSET

FLEURIE

GRANDRIS

MONSOLS

ST ETIENNE DES OULLIERES

ST GEORGES DE RENEINS

THIZY

LYON PREFECTURE

LYON DAUPHINE

LYON DUCHERE

ST CYR AU MONT D’OR

ST DIDIER AU MONT D’OR

LIMONEST

VILLEURBANNE LES BROSSES

CHAPONOST

STE COLOMBE

CHAPONNAY

COMMUNAY

SEREZIN DU RHONE

La liste des bureaux déjà ouverts :

L’ARBRESLE

BEAUJEU

BELLEVILLE

BRIGNAIS

BRON

CALUIRE ET CUIRE

DARDILLY

ECULLY

FRANCHEVILLE BP

GIVORS

LOZANNE

LYON BELLECOUR

MORNANT

NEUVILLE SUR SAONE

OULLINS

ST FONS

ST GENIS LAVAL

TARARE

TASSIN HORLOGE

VAULX EN VELIN PRINCIPAL

VILLEFRANCHE SUR SAONE REPUBLIQUE

VILLEURBANNE GRATTE CIEL

DECINES CHARPIEU

GENAS

RILLIEUX LA PAPE PAL

ST PRIEST HOTEL DE VILLE

ST SYMPHORIEN D’OZON

LYON LAFAYETTE

VILLEURBANNE GRANDCLEMENT

LYON SULLY

LYON CROIX ROUSSE

LYON GUILLOTIERE

LYON MONPLAISIR

LYON MONTCHAT

LYON GERLAND

LYON TERREAUX

LYON VAISE

LYON VILLETTE

VILLEURBANNE LES CHARPENNES

VILLEURBANNE CUSSET

LYON POINT DU JOUR

LYON BEAUVISAGE

VENISSIEUX MINGUETTES

SAIN BEL

LAMURE SUR AZERGUES

ST JUST D AVRAY

CERCIE

LE BOIS D OINGT

COURS LA VILLE

CUBLIZE

LENTILLY

ST SYMPHORIEN SUR COISE

PIERRE BENITE