Retour de vacances : encore du monde sur les routes autour de Lyon ce dimanche

Après un samedi très chargé sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec de nombreux bouchons enregistrés dans la vallée du Rhône, la circulation se fluidifie ce dimanche 15 août dans le sens des départs. La route du retour de vacances reste chargée, Bison Futé a placé la journée en orange.

Alors que Bison Futé a hissé le drapeau vert sur toute la France, ce dimanche, dans le sens des départs, la route des retours de vacances sera chargée aujourd'hui. La journée est placée en orange, mais l’axe Orange-Valence-Lyon, via l’autoroute A7, sera principalement teinté de rouge alors que de nombreux vacanciers quittent le Sud de la France et les bords de la Méditerranée en ce 15 août.

Circulation difficile dans la vallée du Rhône

La circulation sera très difficile de 8 à 20 heures sur toute cette portion d’autoroute, et plus particulièrement entre 11 et 17 heures, où le trafic devrait se densifier encore un peu plus. De nombreux ralentissements et bouchons sont à prévoir tout au long de la remontée de la vallée du Rhône. À l’image de ce qu’ont pu connaître les automobilistes qui descendaient en direction du Sud samedi 14 août, plus de 100 km de bouchons se formant alors entre Lyon et Orange sur l’A7.

Des complications sont également à prévoir en fin de journée pour les personnes revenant des Alpes, entre Chambéry et Lyon, en passant par l’A43, le trafic sera important sur cet axe entre 16 et 19 heures. Tout comme sur l’A6 au départ de Lyon, où de nombreux voyageurs devraient bifurquer en quittant l’A7. La circulation y sera particulièrement dense de 11 à 17 heures, voire difficile en début d’après-midi, entre 13 et 15 heures sur la portion Lyon-Mâcon.

Un épisode de canicule étant toujours en cours dans toute la partie Est de la France et notamment dans le Rhône, l’Ain, l’Isère, la Drôme ou encore l’Ardèche, soyez vigilants sur les routes et n’oubliez pas de vous hydrater.