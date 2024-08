Retour à Poudlard : un évènement mondial unique à Lyon autour de Harry Potter 

Lyon accueillera le samedi 31 août Retour à Poudlard, plus gros rassemblement annuel des fans de la saga Harry Potter.

A vos baguettes ! Une journée célébrée dans le monde entier par les fans de la saga, à l’occasion de l’événement spécial « Retour à Poudlard », organisé par Warner Bros, se déroulera à Lyon (sur le parvis du centre commercial de la Part Dieu, au niveau de la porte de la lanterne), le samedi 31 août.

Poudlard à Lyon

Les fans pourront s’essayer au Quidditch dans un espace tir inédit et tenter d’attraper le vif d’or dans une soufflerie, avant d’immortaliser la victoire avec le photocall. Des photos des films et les véritables chaussures de Quidditch de Viktor Krum, sorcier et rivale d’Harry dans La coupe de feu, seront exposées.

Pour les Potterhead insatiables, vous pourrez retrouver une expérience magique au marché du petit sorcier à Grigny. Ce célèbre marché d'exposants, dédié à Harry Potter, reviendra le dimanche 20 octobre prochain. L'entrée sera payante, mais vous serez certain de découvrir un tout autre monde aux multiples secrets. N'attendez plus et réservez dès septembre sur la billetterie en ligne.

