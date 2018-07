Restriction d'eau : alerte à la sécheresse autour de Lyon

Le département du Rhône est actuellement concerné par une alerte à la sécheresse. À l'ouest, au sud et à l'est de Lyon, des restrictions d'eau sont en cours pour ne pas épuiser les réserves souterraines.

Ce n'est le moment ni de laver sa voiture ni de laisser traîner une fuite après sa découverte. Le département du Rhône est placé en vigilance sécheresse depuis le mois d'avril, en raison d'un déficit de pluie observé depuis trois ans, "qui n'a pas permis la recharge des nappes d'eau souterraines, dont les niveaux restent très bas". En France, 29 départements sont concernés par des mesures plus ou moins restrictives en raison de la sécheresse. Avec le retour d'une canicule prévue comme exceptionnellement longue, les mesures de restriction d'eau dans le Rhône pourraient être durcies dans les prochaines semaines.

Pour l'heure, le niveau d'alerte est enclenché et concerne principalement l'utilisation des eaux souterraines dans l'Ouest lyonnais ainsi qu'au sud, au sud-est et à l'est de la ville, comme le montre la carte de Propluvia, l'observatoire de la sécheresse en France. Pour les agriculteurs, les prélèvements d'eau souterraine doivent être réduits, soit de manière inférieure à 50 % de ce qui aurait été prélevé en temps normal, soit en établissant une interdiction de prélèvement trois jours par semaine. Les mesures d'interdiction concernent également les manœuvres de vanne dans les rivières, certaines activités nautiques et l'arrosage des golfs à certaines heures. Il est également fortement recommandé aux particuliers d'être économes dans l'arrosage des pelouses et des jardins.