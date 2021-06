Reportage photo : un exercice de sauvetage militaire grandeur nature près de Lyon

« Les élèves doivent trier les blessés et choisir qui mettre à l’abri en premier », décrit le commandant Sandra Marcon. @WiliamPham

Pendant quatre jours, les soixante-trois élèves officiers praticiens de la 6e compagnie de l'école de santé des armées - futurs médecins militaires - ont effectué un exercice de sauvetage en zone de combat à Bron. Reportage photo :

Durant ces 4 jours intenses, les élèves ont été évalués à la prise en charge de blessés dans différents types de crises (nucléaire, radiologique, biologique, chimique). Ces exercices sont composés de simulations de blessures sur mannequins :

Sur cet atelier multi victimes en extérieur, « les élèves doivent trier les blessés et choisir qui mettre à l’abri en premier », décrit le commandant Sandra Marcon :

70 % de ces futurs médecins militaires seront envoyés en opération la première année après leur diplôme

Les futurs médecins militaires s'entraînent sur des mannequins mais aussi sur leurs camarades qui doivent simuler la blessure :

Autre étape de l’exercice : apprendre à s’équiper et travailler avec la tenue la plus adaptée aux situation de terrain. Puis, dans ces conditions - port d’une combinaison et d’un masque réduisant la visibilité - réussir à soigner convenablement le blessé.

Ces futurs médecins militaires, au terme de leur 6ème année d’étude, ont été évalués sur cinq points :

-La maîtrise des gestes d’urgence en zone de combat,

-l’utilisation du matériel,

-l’adaptation aux contraintes du terrain,

-L’apprentissage du savoir-faire, et du savoir-être du soignant au combat,

-l'utilisation des techniques de communication en français et en anglais