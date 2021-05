Régionales à Lyon : tous les candidats sont connus dans la région, il y aura finalement 9 listes

Les élections régionales se dérouleront les 20 et 27 juin prochain. © Tim Douet

Il y aura neuf listes sur la liste de départ pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, les 20 et 27 juin prochain. Dans les sondages, Laurent Wauquiez, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est le grand favori à sa réélection en juin.

Sept de ces listes étaient attendues :

celle du président sortant Laurent Wauquiez (LR)

celle menée par Najat-Vallaud-Belkacem (PS)

la liste écologiste menée par Fabienne Grébert (EELV)

la liste de la majorité présidentielle menée par Bruno Bonnell (LREM)

celle menée par Andrea Kotarac (RN)

celle menée par Chantal Gomez (Lutte ouvrière)

et celle menée par Cécile Cukierman (PCF- France Insoumise)

Deux autres listes ont été déposées, celle de l'Union des démocrates musulmans de France (UDMF) menée par le Lyonnais Farid Omeir et celle du mouvement citoyen "Union essentielle" menée par de Shella Gill.

Wauquiez, grand favori

Dans les sondages, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes est le grand favori à sa réélection en juin. Dans le dernier sondage Ipsos, pour France 3 et France Bleu, début mai, Wauquiez arrivait en tête au 1er tour avec 31 % des voix. Il devançait la liste du RN menée par Andrea Kotarac (19 %) et celle de LREM, menée par Bruno Bonnell (16 %). Divisée, la gauche est à la traîne au 1er tour. L'écologiste Fabienne Grébert est pointée à 13 %, devant la liste du PS menée par Najat-Vallaud-Belkacem (11 %) et la liste PC-Insoumis de Cécile Cukierman (5 %).

Au deuxième tour, Wauquiez remporterait la région avec 34 % des voix, devant une liste d'union de la gauche (27 %) et les listes RN et LREM (à 20 % des voix chacune).