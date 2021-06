Région : dans l'Ain, deux ans de prison pour des fraudes aux mutuelles

(Photo by Damien MEYER / AFP)

Le tribunal de Bourg-en-Bresse a condamné une femme de 28 ans à deux années de prison, dont une avec sursis. Elle est coupable d'avoir escroqué deux mutuelles et d'avoir récupéré 15 000 euros.

Une amende de 5000 €

Cette peine est aménageable et assortie d’une amende de 5000 €, elle doit en plus rembourser l'argent. L'accusée a déjà été condamnée en 2012 et 2013 pour des affaires de chèques falsifiés précise le quotidien.