Reconfinement à Lyon : écoles, collèges et lycées resteront ouverts

Contrairement au premier confinement, les écoles, collèges et lycées resteront ouverts en France.

Emmanuel Macron vient d’annoncer un nouveau confinement national à partir de la nuit de jeudi à vendredi, et ce jusqu’au 1er décembre. Le président de la République a indiqué que les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts avec des règles sanitaires renforcées. À l’inverse, les établissements supérieurs et les universités resteront fermés.

Par ailleurs, le “travail pourra continuer” et les Ehpad resteront ouverts ainsi que les maisons de retraite. Enfin il sera impossible de sortir de sa région.