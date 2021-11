Réaménagement de la rive droite du Rhône à Lyon : la grande concertation va bientôt être lancée...

La Métropole de Lyon va lancer une grande concertation de réaménagement de la rive droite du Rhône à partir du 8 novembre prochain.

Après le grand aménagement des Berges du Rhône, à Lyon, où désormais bars, restaurants, promeneurs, marcheurs pullulent tout au long de l'année, se pose la question de l'autre rive. Le fameux axe nord-sud, où la circulation automobile fait la loi.

Comment réaménager cette rive droite du Rhône pour la rendre plus attractive, plus accueillante, plus apaisée ? Le projet n'est pas nouveau. Lyon Capitale vous proposait un petit zoom sur les idées qui avaient déjà existé pour le réaménagement de cet axe (Voir ICI). Des projets bien anciens, qui n'ont jamais vu le jour...

Le nouvel exécutif écologiste à la Métropole de Lyon veut en tout cas prendre à bras-le-corps ce dossier au cours de ce mandat. Et réfléchir, discuter, de la réhabilitation complète des quais du Rhône, rive droite, entre le pont de Lattre de Tassigny, au nord, au niveau du tunnel de la Croix-Rousse, jusqu'au pont Galliéni, au sud, à Perrache.

Alors que faire ? Supprimer des trémies ? Végétaliser ? Supprimer des voies de circulation ? Ouvrir le fleuve aux Lyonnais ? Une large concertation doit débuter le 8 novembre 2021. Tout est sur la table mais les écologistes souhaitent avancer vite, pour voir une partie du tronçon, vraisemblablement devant l'Hôtel-Dieu, déjà aménagée à l'horizon 2025.