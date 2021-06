Rassemblement CGT devant le siège du Medef à Lyon mardi

Mardi 22 juin, les représentants de la CGT appellent à se rassembler devant le siège du MEDEF à Lyon, afin de protester de nouveau contre la réforme de l'assurance chômage.

A l'occasion d'une journée de manifestation des électriciens et gaziers à Paris ce mardi 22 juin, la CGT a décidé d'organiser en parallèle une journée d'action interprofessionnelle à Lyon.

Leurs revendications s'inscrivent encore une fois dans une longue lignée de protestations contre les réformes gouvernementales (celle de l'assurance chômage en tête) et qui s'est accéléré ces derniers mois durant ce que la CGT nomme "le printemps des luttes".

A l'issue de ce "printemps", le syndicat réclame, entre autres, plus d'embauches, une augmentation des salaires et des pensions, une réduction du temps de travail, et, bien sûr, le retrait de l'assurance chômage. Des cartes pétitions à ce propos seront distribuées ce jour-là.

Le rassemblement se produira devant le siège du Medef à Lyon, à partir de 12h.

