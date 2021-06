Lyon : ce jeudi, la CGT appelle à la grève contre la réforme de l'assurance-chômage

La CGT appelle ce jeudi à la grève contre la réforme de l'assurance-chômage. La manifestation partira à 11h30 de la gare des Brotteaux, dans le 6e arrondissement. Elle se terminera devant la préfecture.

La réforme de l'assurance-chômage est dans le viseur de la Confédération générale du travail. Ce jeudi 17 juin, la CGT appelle à la grève pour montrer son opposition à ce changement. La manifestation partira de la gare des Brotteaux à 11h30 (6e arrondissement). Elle se poursuivra ensuite jusqu'à la préfecture, quai Victor Augagneur (3e).

"Faire peser la responsabilité du chômage sur les travailleurs"

Le syndicat dénonce une réforme injuste envers les salariés et qui devrait toucher les plus précaires. "Son seul objectif est de faire peser la responsabilité du chômage sur les travailleurs eux-mêmes, pourtant victimes des suppressions d’emplois et des plans de licenciements", argumente-t-il dans son communiqué.

La CGT propose de son côté une augmentation générale des salaires afin de créer des cotisations. Elle souhaiterait également une réduction du temps de travail pour obtenir les conditions d’une embauche pérenne et massive.

