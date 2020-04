Rafle des enfants d'Izieu : une cérémonie uniquement en ligne ce lundi

Une cérémonie en ligne est organisée ce lundi pour commémorer la rafle par les troupes de Klaus Barbie, de 44 enfants et sept accompagnateurs le 6 avril 1944 dans l'Ain.

Pour la première fois depuis 1946, la cérémonie en mémoire du 6 avril 1944 date à laquelle à eu lieu la rafle des enfants d'Izieu n'aura a lieu uniquement sur les réseaux sociaux en raison des mesures de confinement. “Compte tenu du contexte sanitaire lié au Covid-19 et des mesures de confinement, la cérémonie commémorative n’aura pas lieu cette année. La Maison d’Izieu a souhaité poursuivre le travail de mémoire et son engagement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination lors d’un moment commémoratif partagé sur les réseaux sociaux. C’est grâce à l’engagement d’hommes et de femmes tels que Sabine Zlatin, Pierre-Marcel Wiltzer, Serge et Beate Klarsfeld, Pierre Truche que la mémoire des combats d’hier devient une force pour l’avenir”, a déclaré la Maison d'Izieu, le lieu de mémoire situé dans l'Ain.

