Qui sont les Lyonnais parmi les 50 personnalités préférées des Français ?

Dévoilé dimanche 26 décembre, le classement des personnalités préférées des Français comporte trois Lyonnais.

Le JDD a révélé dimanche 26 décembre son classement des 25 hommes et 25 femmes préférées des Français. On y retrouve trois Lyonnais. Au plus haut dans le classement, se hisse Florence Foresti. L'humoriste née à Vénissieux est la troisième femme préférée dans l'Hexagone. On retrouve ensuite la comédienne Mimie Mathy, en 7ème position. Stéphane Bern est le troisième et dernier Lyonnais du classement, en 22e position des hommes préférés des Français.

Au top du classement on retrouve le chanteur Jean-Jacques Goldman, pour la 7e année, et la comédienne Sophie Marceau.