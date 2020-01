Que signifie "OK Boomer", expression qui s'invite dans la campagne à Lyon

"OK Boomer !", "Ok Boumer !", "OK Vroomer !"... depuis 2019, ces expressions fleurissent sur les réseaux sociaux, autocollants, mais aussi dans les conversations orales. Quelle est leur signification ?

Les Lyonnais ont peut-être remarqué quelques autocollants "OK Boomer !" placés dans les rues de la ville à l'occasion de la campagne pour les élections métropolitaines et municipales. Cette expression et ses déclinaisons commencent à s'inviter dans les conversations, débats, et sur les réseaux sociaux.

"OK Boomer !" ou "OK Boumeur !" signifie "D'accord baby-boomer" ou "Cause toujours Baby Boomer", en référence à ces personnes nées entre 1945 et la fin des années 60. Mais derrière cette expression courte, se cache un sens bien plus profond pour ceux nés à partir des années 80. "Ok Boomer !" pourrait être résumé par : "Votre génération a connu le plein emploi, elle a consommé sans limites, n'a pas pris soin de la planète et vous voulez encore nous expliquer ce que nous devons faire ? Vous avez échoué. Laissez-nous gérer maintenant".

Une expression devenue virale

L'expression serait apparue suite à une vidéo sur le réseau social TikTok, mais elle va être popularisée le 5 novembre 2019. Ce jour-là, la députée néo-zélandaise Chloe Swarbrick aborde la question d'une loi sur l'objectif zéro émission de carbone avant 2050. Un député plus vieux ne cesse de couper la parole à la jeune femme de 25 ans qui réplique un "OK Boomer" depuis devenu viral.

Sa déclinaison "OK Vroomer !" qui signifie "Cause toujours automobiliste" est apparue à son tour sur les réseaux sociaux fin 2019, notamment portée par les cyclistes face aux conducteurs.