Un marquage au sol d'un nouveau genre est expérimenté en ce moment sur l'autoroute A7, au niveau de Vienne, au sud de Lyon. Il s'agit d'une ligne rouge. Mais que signifie-t-elle ?

Certains automobilistes l'ont peut-être déjà remarqué : depuis plusieurs mois une ligne rouge est tracé sur l'autoroute A7, au niveau de Vienne, en Isère. Une ligne d'une couleur inhabituelle en France. Pour le moment, elle n'est testée qu'à deux endroits : dans la vallée du Rhône et sur l'A10 en direction de Bordeaux, selon L'Internaute.

Une lourde amende en cas de franchissement de la ligne

Ce marquage est inspiré d'autres pays européens, notamment en Espagne, où une épaisse ligne rouge est tracée près de Malaga. Cette couleur n'a pas été choisie au hasard car le rouge est souvent associée au danger dans le code de la route. Son objectif est donc d'attirer le regard et d'inciter les automobilistes à ne pas accélérer et à redoubler de vigilance. C'est d'ailleurs pour cela que cette bande rouge est peinte à des endroits jugés plus accidentogènes.

Si ce marquage n'apparaît dans le code de la route français, la verbalisation s'y applique tout de même. En effet, comme pour toute ligne continue, il est interdit de la franchir pour dépasser un autre véhicule. Pour rappel, en cas de non-respect de cette règle, vous vous exposez à une amende forfaitaire de 4ème classe, d'un montant de 135 euros, ainsi qu'à l'enlèvement de trois points sur votre permis.