La commune de Saint-Vérand dans le Beaujolais propose sa cinquième édition du Printemps Véranais le dimanche 22 mai. Un festival gratuit de spectacles de rue qui, depuis 13 ans, attire un public de plus en plus nombreux.

Théâtre de rue, musique, danse, clowns, cirque, magie, acrobaties… ce ne sont pas moins de 20 spectacles répartis sur 7 scènes, qui sont proposés au cœur du village de Saint-Vérand durant la seule journée du dimanche 22 mai.

À l’initiative d’une poignée d’habitants de la commune en 2009, cet événement attire un public de plus en plus nombreux grâce notamment à l’énergie des bénévoles qui seront plus de 130 cette année.

Le Printemps Véranais a ainsi accueilli plus de 5 000 personnes lors de la dernière édition en 2019 et attire bien au-delà de cette commune du Beaujolais qui compte 1200 habitants et qui se situe à moins de 40 minutes de Lyon.

Des buvettes et des food trucks aux saveurs variés (plats du monde, produits locaux ou bio) permettront de se rafraîchir et de se restaurer, tandis que des plasticiens et des artisans assureront des animations en permanence. L'événement veut conserver la dimension conviviale et l’esprit village qui prévalait lors de sa création.

Et que pour la fête soit belle quelque soit la météo, un chapiteau est prévu en cas de pluie.

5e édition du Printemps Véranais. Le dimanche 22 mai 2022 à Saint-Vérand (69). Programme complet : www.printempsveranais.fr