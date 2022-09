Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 2 au 4 septembre

Dégustation de vins, festival de musique ou encore commémoration... Du 2 au 4 septembre, les activités possibles sur Lyon ne manquent pas. Lyon Capitale vous partage ses bons plans.

Wine & Transat Festival

Le Wine & Transat Festival a lieu depuis jeudi et jusqu'à ce vendredi au Grand Hôtel-Dieu. Au menu, dégustation de vins (des ateliers dédiés sont prévus, uniquement sur réservation) et musique, le tout dans un cadre enchanteur. Les portes ouvrent à 18h, et jusqu'à minuit, vous pourrez goûter les breuvages proposés à la carte. L'entrée est gratuite.

Les forums des associations dans plusieurs arrondissements de Lyon

Vous êtes à la recherche d'une activité pour la rentrée et le reste de l'année ? Vous pouvez vous rendre aux forums des associations qui auront lieu samedi 3 septembre dans plusieurs arrondissements de Lyon. Vous trouverez ces événements dans le 1er, 4e, 5e et 7e ce week-end. Les autres suivront la semaine prochaine.

Exposition : Parcours de femmes du 5e

Ce sont les derniers jours pour aller observer l'exposition "Parcours de femmes du 5e". Depuis mars 2022, vous êtes invité à venir découvrir 10 professionnelles du 5e, leurs parcours et métiers, sur les grilles du parc de la mairie. Un podcast est également à votre disposition. L'évènement se termine samedi 3 septembre.

Lyon commémore le 78e anniversaire de la Libération

A partir de 18 heures samedi, la Ville organise une commémoration pour le 78e anniversaire de la Libération de Lyon. Plusieurs moments forts auront lieu, en présence notamment du maire Grégory Doucet. Cela débutera avec un dépôt de gerbe dans la cour de l’Hôtel de Ville de Lyon. Une marche jusqu'à la place Bellecour est ensuite prévue avec 70 jeunes du Service national universel chargés de porter les drapeaux. Enfin, la cérémonie sera clôturée par des discours des officiels et un concert de la fanfare du 27e Bataillon de chasseurs alpins (BCA).

Adidas Sound

Pour terminer votre week-end à Lyon, le Heat vous accueille pour le Adidas Sound. Avec l'Olympique lyonnais, la célèbre marque s’associent à Nuits sonores pour une soirée sous le signe de la musique (plusieurs concerts au programme), du sport, de la diversité, de la transmission et de la jeunesse. Vous avez rendez-vous à partir de 18 heures dimanche au 70 Quai Perrache (Lyon 2e).

Pour prendre vous place, c'est ici. A noter que les recettes de la billetterie seront intégralement reversées à Cargo, une association lyonnaise qui propose la pratique d'activités sportives et culturelles, dans un esprit d’inclusion et de non-discrimination, notamment pour les personnes LGBTI+.