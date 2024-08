Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 17 au 18 août

Lyon Capitale a sélectionné pour vous quatre activités à faire pour ce week-end estival du 17 et 18 août 2024.



Les Années déclic Raymond Depardon

Le photographe Raymond Depardon présente une sélection de tirages argentiques en noir et blanc présentant différentes personnalités de la chanson, du cinéma ou de la politique. Un voyage dans le temps accompagné des textes de Gérard Lefort.



Tarifs :

• Entrée libre pour les abonnés et Clubs de l’Institut Lumière, les moins de 26 ans, les bénéficiaires du RSA, les visiteurs du Musée Lumière (sur présentation d'un billet d'entrée). Horaires : du mardi au dimanche de 11h à 19h. 20 rue du Premier-Film. Lyon 8e / Métro : Lumière-Monplaisir

• Plein tarif : 3 €

Voyage Local d'été : explorer Lyon autrement

Ce samedi 17 août, partez à la découverte de la biodiversité à Lyon avec l'association On The Green Road. Au départ de la Place des Terreaux, explorez la nature à Lyon et découvrez la ville autrement avec des professionnels. Du matériel est fourni si besoin.

10€ Tarif normal

6€ Pour les étudiants, demandeurs d'emploi, RSA

Tout l'monde dehors : une programmation 100 % artistique

Affiche 2024 du Festival Tout l'monde dehors / @ Tout l'monde dehors

Comme chaque année, Lyon fête l'été et propose une multitude de rendez-vous artistiques dans les 9 arrondissements de Lyon. Au programme : des pièces de théâtre, des concerts, des projections cinématographiques.

Une expo chapeau

Jusqu'au 3 novembre, l’atelier-musée du Chapeau de Chazelles-sur-Lyon rend un hommage exceptionnel à Pierre Cardin et Paco Rabanne. Des chapeaux et casquettes extraordinaires cousus par les deux hommes dans les années 1960-1990 ont été ressortis pour le public. Comptez ainsi 9 euros par personnes pour visiter le musée et l'exposition ou 4 euros pour l'exposition seule. Le musée, situé au 31 rue Martouret, est ouvert de 14 à 18 heures.