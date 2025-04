Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 11 au 13 avril

Déco, nourriture, ou cinéma, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les sorties immanquables du week-end du 11 au 13 avril.

Dernière chance pour la Foire de Lyon 2025

Derniers jours avant la fin de la Foire de Lyon 2025. L’événement qui a investi Eurexpo Lyon, à Chassieu, depuis le 4 avril s’achèvera le 14 avril prochain. De quoi profiter des derniers jours aux couleurs de la pop culture des années 70 à 90. Pour rappel, pas moins de 850 exposants sont présents : shopping, gaming, gastronomie, etc. L'entrée est au prix de 6 euros pour les adultes, 5 euros pour les jeunes de 12 à 17 ans et gratuit pour les moins de 12 ans.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Jean-Luc Godard à l’honneur

Exposition Jean-Luc Godard, le typographe à la caméra

Icône de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard s’expose au musée de l’Imprimerie et de la communication, dans le 2e arrondissement de Lyon, jusqu’au 4 mai. L’exposition Jean-Luc Godard, le typographe à la caméra "raconte avant tout une histoire de famille, d’influences et de filiations", assure le musée. Alors que le Festival de Cannes a dévoilé ce jeudi 10 avril sa sélection officielle, l’exposition est l’occasion de se plonger dans le processus de création des films qui ont marqué le 7e art.

L’entrée est disponible dès 8 euros pour les adultes, 6 euros pour les tarifs réduits et gratuite pour les moins de 18 ans, la presse, les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d'emploi, les guides conférenciers détenteurs d'une carte professionnelle, les personnes handicapées et leurs accompagnants.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Festival des Terroirs

Photo : Festival des Terroirs.

L'Association Le Tour des Terroirs organise la 3e édition des Trophées et Festival des Terroirs 2025 à Lyon ! L’événement se déroulera au Heat, dans le 7e arrondissement, et au H7, dans le 2e arrondissement, les 11, 12 et 13 avril prochains. 15 000 visiteurs sont attendus pour fouler les 3 000 m2 prévus pour l’occasion. Trois jours autour du bien manger, regroupant 40 chefs, 75 producteurs et artisans, mais également les traditionnels mâchons ainsi que des ateliers et tables rondes. L’entrée est gratuite, bien qu’un billet solidaire soit mis en place pour ceux qui le souhaitent.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Le Printemps des Docks de retour à Lyon

Pour sa 10e édition, le Printemps des Docks fait son grand retour à Lyon, à la Cité Internationale de la Gastronomie au cœur du Grand Hôtel-Dieu, dans le 2e arrondissement. Cette année, la maison et la déco sont à l’honneur les 12 et 13 avril. "Plus de 60 exposants dévoileront leurs collections autour du mobilier, de la décoration, du linge de maison, des luminaires et de l’art de la table. Un véritable laboratoire des tendances et des inspirations pour les passionnés de déco et les amateurs de belles choses", promet la Ville de Lyon. L’entrée est disponible dès 5 euros, de 10 heures à 19 heures.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Le Lyon Bière Festival

Lyon Bière festival @ Timothy Thomas

Les amateurs de bière ont rendez-vous au Double Mixte ce samedi 12 et dimanche 13 avril. Le Lyon. Bière Festival est de retour à Villeurbanne pour sa 8e édition le temps d’un week-end. Food truck, dégustations, conférences et masterclasses avec des professionnels du secteur vous attendent samedi de 12 heures à 23 heures et dimanche de 12 heures à 19 heures.

Plus d'informations sur le site de l'événement.