Que faire à Lyon ce week-end des 18, 19 et 20 octobre ?

Agenda - Malgré un week-end qui s’annonce pluvieux, vous aurez de quoi contourner la grisaille de ce mois d’automne. Que faire à Lyon ce week-end du 18, 19 et 20 octobre ? Découvrez notre sélection.

Le marché du goût

Le marché du goût, ayant lieu toute la journée sur la Place Bellecour, c’est plus de 100 producteurs de la région qui viennent faire déguster et vendre leurs produits (charcuterie, vins, miel, fromages, poisson, lait). Au programme également : découverte de l’élevage de la région à travers une fresque, jeux sensoriels sur la nutrition et apéro régional en musique (initiation swing au Lindy Hop de 18h à 20h).

Vendredi 18 octobre de 8h30 à 20h

Accès gratuit

Place Bellecour, Lyon 2

La finale Culture Clip

Les Halles du Faubourg mettent à l’honneur les clips musicaux made in Lyon. Tous les 2 mois à l'Aquarium ciné-café, une dizaine de clips sont montrés sur grand écran. À chaque fois, un Prix du Public et un Prix du Jury ont été décernés. Ce soir, venez découvrir ces clips tout en buvant des coups avec les gens qui les ont réalisés. Ensuite vous votez pour votre clip préféré. Gratuit, mais comptez 4€ d’adhésion au lieu.

Vendredi 18 octobre de 21h à 01h

Halles du Faubourg - 10 impasse des Chalets, Lyon 7

Adhésion 4€ ici

Salon des vins à la Cité de Pérouges

Pour le 18e salon des vins organisé par la confrérie Pérougearde, 24 exposants et 20 vignerons seront présents pour vous faire découvrir des produits de qualité (vins, huile d’olive, charcuterie et fromage). Il vous sera possible de déguster, au cœur de l’un des plus beaux villages de France, des huîtres Marennes d’Oléon ainsi que les fameuses goujonnettes de carpes des Dombes. Au programme également : traditionnelles vendanges samedi après-midi, cuisse de bœuf à la broche et galette de Pérouges dimanche midi.

Samedi 19 octobre de 10h30 à 19h et dimanche 20 octobre de 9h à 19h

Entrée libre, mais réservation conseillée pour le repas du dimanche midi (17€)

Festival des courges

Le Festival des courges revient au parc de la Tête d’Or pour sa 7e édition. Cet évènement festif fait profiter au public diverses activités et animations pour partir à la découverte des courges, emblématiques fruits d’automne. Deux villages à visiter : celui des 60 variétés de cucurbitacées pour les plus grands (avec en prime un stand de dégustation de gourmandises à base de courge) et le village des courgettes pour les plus jeunes (contes, maquillage, pêche à la courge ou kermesse de courges sont notamment au programme). Et comme chaque année, il y aura évidemment le concours de la plus grosse courge.

Samedi 19 octobre et Dimanche 20 octobre de 10h à 18h

Accès libre et gratuit

Parc de la Tête d’Or Lyon 6 - Jardin botanique, devant les grandes serres

Le ciné-brocante du Festival Lumière

Evènement spécial pour les fans de ciné (et les curieux) : le ciné-brocante, organisé dans le cadre du Festival Lumière. Plus d’une centaine d'exposants proposeront de chiner des trésors de seconde main, tels que des appareils, caméras, accessoires, livres, affiches, matériel, photos. Des ateliers et enquêtes pour toute la famille seront également proposés. Entrée libre.

Samedi 19 octobre de 11h à 19h et dimanche 20 octobre de 9h à 18h

École Lumière et lycée du Premier-Film - rue du Premier-Film, Lyon 8

Guignol + Juliette

Tout le monde le sait, à Vérone, les familles Capulet et Montaigu se détestent par tradition. Juliette, est une Capulet et son Roméo, est un Montaigu. La Compagnie M.A vous propose une adaptation lyonnaise : Roméo se nomme "Guignol", et les Italiens boivent du beaujolais. Par contre, le destin tragique des amoureux reste, comme dans la pièce classique, la seule issue à leur querelle familiale. Après la représentation, vous êtes invités à découvrir l‘envers du décor et les 265 marionnettes à gaines lyonnaises traditionnelles du Patrimoine Ville de Lyon.

Samedi 19 octobre et dimanche 20 octobre à 15h30

Théâtre Le Guignol de Lyon, 2 Rue Louis Carrand, Lyon 5

Dès 7 ans, durée 55 minutes - Billetterie en ligne

Vide Dressing du 7e

Vous ne savez plus comment vous habiller ? Nous avons la solution : grand vide dressing à la Commune ce samedi. Vous allez pouvoir flâner au milieu d’une vingtaine de stands, dénicher des vêtements et accessoires pour toutes les saisons et à petits prix. Il sera également possible de manger et boire sur place.

Samedi 19 octobre de 11h30 à 19h

La commune, 3 Rue Pré-Gaudry, Lyon 7

Entrée libre, paiement aux exposants en cash ou via Lydia

Projection du Magicien d’Oz

Le Magicien d’Oz raconte les aventures de la jeune Dorothy et de son chien Toto emportés par une tornade qui les emmène dans le pays magique d’Oz. Elle y fait la rencontre de personnages étranges, un épouvantail, un homme en fer blanc et un lion peureux avec lesquels elle part à la recherche du magicien, afin de pouvoir rentrer chez elle. Petits et grands ont l’occasion ce samedi de (re)découvrir ce film culte de Victor Fleming, dans sa version inédite restaurée et présentée en VF.

Samedi de 16h à 18h

À l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, 149 rue Garibaldi, Lyon 3

Billetterie en ligne

Cité internationale de la gastronomie



La Cité internationale de la Gastronomie de Lyon ouvre ses portes ce samedi. En famille ou entre ami(e)s, venez explorer ce sanctuaire du goût et de la nutrition. Espace de découverte ludique ouvert à tous (étage « Miam-Miam » pour les enfants et démonstrations de chefs étoilés pour les plus vieux), cet évènement va vous en mettre plein les papilles. À l’occasion, il vous sera proposé des expositions et des ateliers, mais également des boutiques éphémères, idéal pour les cadeaux de Noël ou tout simplement pour se faire plaisir !

Entrée plein tarif : 12 euros, 24 euros avec dégustation

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h

4 Grand Cloître du Grand Hôtel-Dieu, Lyon 2 - entrée par la place de l’Hôpital