Quelles matières ont brûlé lors de l'incendie de Villeurbanne ?

Un incendie s'est déclaré sur une pépinière d'entreprises à Villeurbanne, près de Lyon. Quelles sont les matières qui ont brûlé dans cet incendie qui ne concerne pas un site Seveso ou classé ?

La fumée était sombre au-dessus de Lyon et Villeurbanne ce mardi matin. Un incendie s'est déclaré dans la pépinière d'entreprises Bel Air Camp à Villeurbanne. Plus de 5 000 m² sur 10 000 ont brûlé lors de ce sinistre. L'incendie est désormais circonscrit et ne progresse plus. Il ne s'agissait pas d'un site SEVESO ou classé, le site de Safran, présent à côté,n'a pas été pris dans le brasier, les pompiers ayant tout fait pour qu'il ne se propage pas.

Une entreprise de recyclage et de reconditionnement de batteries était présente dans la pépinière. Selon nos dernières informations, l'incendie aurait "à priori", concerné en partie ces batteries stockées. Les pompiers ont dû faire preuve de vigilance, ces dernières pouvant exploser sur l'effet de la chaleur. L'immense partie des flammes ont dévoré avant tout du métal et autres matières que l'on retrouve dans des bureaux classiques. Les lieux, autrefois à Alstom, avaient été reconverti en espace de coworking et d’accueil pour les start-ups.

Des analyses de la qualité de l'air et de l'eau vont désormais être menées, comme c'est toujours le cas après un incendie de ce type.