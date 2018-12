Puy-de-Dôme : les saisonniers au ralenti en attendant la neige

Dans les stations de ski du Puy-de-Dôme, les saisonniers embauchés sont dans l'attente de pouvoir travailler. À Super Besse, la neige a été concentrée sur une seule piste et la production de neige de culture ne peut être démarrée face à la douceur des températures.

Les amateurs de ski se tournent vers la luge et la ballade pendant que les saisonniers prennent leur mal en patience. À l'image d'il y a deux ans, les stations de ski du Puy-de-Dôme font face à un manque de neige depuis près d'une semaine. Alors qu'un manteau blanc avait recouvert une partie du Massif central le week-end suivant Noël, la pluie de la semaine dernière l'a rapidement fait fondre. Depuis, le soleil est de mise et les températures sont particulièrement douces. Dans la station Super Besse, de nombreux saisonniers ne font pas leurs semaines complètes et attendent le retour de la neige, qui a été concentrée sur une seule piste. Tandis que la région pilotée par Laurent Wauquiez a engagé un gigantesque plan neige, les canons ne peuvent pour l'heure fonctionner face aux températures, encore bien trop chaudes pour permettre aux vacanciers de skier et aux personnels engagés dans les stations d'entamer leur saison hivernale.