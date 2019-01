Prolongement du métro B de Lyon : bientôt le puits de secours

Les travaux de prolongement du métro B de Lyon jusqu'à Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud entrent dans une nouvelle phase. Le puits de secours et de ventilation va être installé à Oullins.

En juin 2023, le métro B desservira les stations d'Oullins Centre et de Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud. La ligne sera alors entièrement automatisée depuis 2020, climatisée, et couverte en 4G. Les travaux de ce prolongement ont déjà largement débuté. Les prochains mois sont dédiés à la construction du puits et des stations, avant le creusement du tunnel pendant douze mois à partir de fin 2019.

Ainsi, dès le 7 janvier, les travaux d'installation du puits de secours et de ventilation débuteront à Oullins au 45 rue du Grand Revoyet. L'amplitude horaire des travaux sera adaptée pour limiter les nuisances sonores, et limitée de 8h à 18h (contre 7h à 20h autorisés par la loi). Les travaux de fondation s’étaleront sur deux mois.

