Proche de Lyon : un homme de 86 ans retrouvé vivant après sa disparition à Dardilly

Un octogénaire a été retrouvé par un hélicoptère de la gendarmerie près de la gare de Dardilly-les-Mouilles. L'homme a chuté en allant cueillir du muguet.

Les gendarmes de Dardilly étaient en alerte ce mardi 27 avril à 19 h30 lorsqu'ils sont alertés de la disparition d'un homme de 86 ans qui s'en allait cueillir du muguet dans le bois de serre près de la gare de Dardilly-les-Mouilles. Plusieurs équipes se forment sans tarder pour retrouver l'homme. "Deux équipes cynophiles, trois équipes cynophiles des Sapeurs Pompiers, un hélicoptère de gendarmerie équipé d’une caméra thermique" explique la Gendarmerie du Rhône.

"A 02 h 20, l’équipage de l'hélicoptère indique avoir un visu sur un corps chaud sur la gauche de la voie ferrée en direction d’Ecully" indiquent les gendarmes. Avant d'ajouter, "à 02 h 25 le cynotechnicien et son chien Jaypeur découvre la personne allongée au sol et consciente." Cette dernière est vivante et "immédiatement pris en charge".

La personne aurait chuté dans les bois avant de remonter au niveau de la voie ferrée. La victime souffre de "quelques plaies sur les bras et d'un hématome au menton" mais va bien.