Près de soixante rues de Lyon piétonnisées ce samedi pour la "Voie est Libre"

Pour la 3e fois, depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale, un certain nombre de rues de Lyon sont rendues aux piétons ce samedi, l'occasion de profiter d'animations tout au long de la journée.

Permettre aux piétons de "déambuler sur une chaussée apaisée" le temps d’une journée, c’est l’idée portée par la ville de Lyon et la Métropole ce samedi 18 septembre avec la "Voie est Libre". Depuis 9 heures et jusqu’à 19 heures, certaines artères lyonnaises sont rendues aux piétons.

En interdisant les véhicules motorisés dans une soixantaine de rues et places des neuf arrondissements de la ville "nous agissons pour le droit à l’espace public et pour une ville plus sûre et apaisée, notamment pour les piétons", se félicite Valentin Lungenstrass, l’adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités.

Même les utilisateurs de modes doux devront se plier aux règles du dispositif lorsqu’ils pénétreront dans les rues concernées. À cet égard, les cyclistes devront rouler au pas, dans les espaces piétonnisés, tout comme les rares véhicules autorisés à circuler sur présentation d’un justificatif, qui ne devront pas dépasser la vitesse de 5 km/h.

Des animations pour les riverains

Ce samedi, une vingtaine de rues supplémentaires sont rendues aux piétons par rapport à la dernière opération menée par la ville. Tout au long de la journée, des animations et des ateliers y seront proposés aux passants. Dans le 5e arrondissement, il sera ainsi possible de participer à des balades à vélo, à des ateliers pour apprendre à réparer sa bicyclette ou encore réviser son code de la route.

Un vide-grenier écoresponsable prendra également ses quartiers sur la place Sainte-Anne, dans le 3e arrondissement, quand à la Croix-Rousse ce sera l’heure de retrouver la traditionnelle braderie du 4e arrondissement. Quelques rues plus bas, le village des Créateurs, installé passage Thiaffait (Lyon 1er), accueillera une grande parade consacrée à la mode.

De nombreuses autres animations seront organisées dans les autres arrondissements de la ville et notamment dans le 9e, où tout a été fait pour accueillir les enfants. Ils pourront venir découvrir des démonstrations et initiations de taekwondo, des concerts, participer à la confection d’instruments de musique ou encore à des ateliers de compostage, etc.