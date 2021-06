Près de Lyon : une course solidaire de 800 km pour financer la "Journée des Oubliés des Vacances"

Le stade Gil Laforêt à Chaponnay, situé en banlieue sud-est de Lyon, accueillera ce vendredi 18 juin la troisième édition de la "course solidaire pour les oubliés des vacances".

720 élèves des différentes écoles de Chaponnay, Toussieu ou encore Marennes se relaieront sur la pelouse du stade Gil Laforêt, à Chaponnay, ce vendredi, dans l'objectif de boucler un total de 800 kilomètres. Une distance loin d'être anodine, puisqu'elle correspond à un "aller-retour entre la région lyonnaise et Frontignan", une commune située dans le sud de la France.

C'est dans cette même ville que la fédération du Rhône du Secours Populaire organisera le 24 et 25 août prochain, à destination de plus de "700 enfants et familles défavorisés", une "Journée des Oubliés des Vacances".

En parallèle de la course, les classes intégrées au projet ont pu procéder à une collecte de dons. L'intégralité des profits sera reversée à l'association lors de l'événement sportif.