Près de Lyon : un réseau de deal démantelé à Vienne

Neuf personnes ont été interpellées et cinq mises en examen suite à une intervention des forces de l'ordre dans un point de vente d'Estressin, au nord de Vienne.

Cinq mois d'enquête ont abouti, la semaine passée, au démantèlement d'un réseau de deal qui faisait fureur entre Vienne et Lyon, raconte Le Progrès. C'est dans le quartier d'Estressin, au nord de la ville iséroise, que sévissaient les neuf personnes interpellées par la police, dont cinq, âgés entre 22 et 32 ans, ont été mises en examen et placées en détention provisoire.

En cause, la vente de produits illicites dans ce quartier réputé pour ses affaires de trafic de drogue, où étaient vendues entre autre de la résine de cannabis, de l'herbe, de la cocaïne ou encore de l'ecstasy. Des produits qui effectuaient le trajet Lyon, lieu du ravitaillement, Vienne, lieu du point de vente, tous les deux ou trois jours et rapportaient entre 1000€ et 3000€ journaliers aux dealers.

Au cours des perquisitions effectuées par la police, 3500€ en liquide ont été retrouvés, ainsi que 800g de cannabis, des armes, des munitions ainsi que des gilets parre-balles et des talkie-walkies.