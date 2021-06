Samedi 19 juin, la commune de Tassin la Demi-Lune, près de l'ouest lyonnais, organise un "Rallye gourmand" pour encourager le retour de la fréquentation dans le centre-ville après la reprise.

La commune de Tassin la Demi-Lune organise un "Rallye Gourmand" ce samedi 19 juin : une sorte de grande chasse au trésor à travers la ville au milieu des commerces et restaurants.

A cette occasion, 50 personnes tirées au sort formeront de petites équipes, et, livret et questionnaire à la main, passeront entre commerces, patrimoine et étapes de dégustations dans plusieurs brasseries, traiteurs et épiceries fines de la ville. Le but ? "Accompagner la reprise de l'ensemble des activités de commerces et de restauration" et "encourager le retour de la fréquentation du centre-ville".

Après deux heures de jeu, les participants se rassembleront à l'Hôtel de Ville en présence du Maire Pascal Charmot et de l'adjointe aux commerces, Ghislaine Bouvier, pour découvrir les résultats et le palmarès des meilleures équipes.

Vous pouvez encore vous inscrire sur la page Facebook de la ville jusqu'à demain 16 juin. Les chanceux seront tirés au sort dans la soirée. Chaque inscription est valable pour deux personnes.