Près de Lyon : un père et son fils arrêtés à moto à 160 km/h

Sur une route limitée à 80 km/h, les deux motards ont été flashés à près de 160 km/h ce jeudi près de Lyon alors qu'ils rejoignaient leur domicile de Saint-Priest.

Ce jeudi à Dizimieu (Isère) près de Lyon, deux motards roulant respectivement à 160 et 159 km/h sur une route limitée à 80 km/h, rapporte le Dauphiné Libéré. Ce père et son fils qui rentraient à leur domicile de Saint-Priest ont été arrêtés par les gendarmes de La Verpillière en début d'après-midi. Leurs deux motos, une MV Agusta et une Yamaha R6, ont été confisquées et les permis des deux motards ont été suspendus.