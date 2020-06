Près de Lyon : un nouveau de cas coronavirus dans une école de Villeurbanne

Un nouveau cas de coronavirus COVID-19 a été dépisté dans une école de Villeurbanne, près de Lyon.

Dans un communiqué envoyé à la presse, la CGT indique qu'un troisième cas de COVID-19 a été relevé dans une école du Rhône "Après Saint Etienne des Oullières et Lakanal". Selon le syndicat, il s'agirait de l'école Nigritelle de Villeurbanne. "L’ARS et les autorités académiques ont décidé de placer en quatorzaine les élèves au contact, mais cette quatorzaine n’a pas été étendue aux frères et sœurs. Alors que la fermeture de l’école avait été initialement annoncée aux parents d’élèves, l’ARS et l’inspection d’académie en ont décidé autrement", indique la CGT.

Rappelant que "L’épidémie est encore une réalité dans le Rhône", le syndicat demande "le maintien de mesures de précaution, ainsi que la protection des personnels et des élèves, afin d’éviter la formation de nouveaux clusters, les lieux clos étant identifiés comme particulièrement facteurs de diffusion du virus".

Contactée par Lyon Capitale, la mairie de Villeurbanne indique : "un cas asymptomatique a été repéré dans le cadre d'une enquête conduite par la CPAM au sein d'une famille. Il a bénéficié d'un prélèvement. Dans le cadre du protocole sanitaire et des recommandations de l'ARS, la direction de la Santé publique de la Ville a tout de suite procédé, dès le mardi 2 juin, à la recherche des "cas contacts" au sein du groupe scolaire de la Nigritelle noire. Les cas contacts ont été identifiés et informés de la conduite à tenir".

Mise à jour à 19h29