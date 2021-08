Le violent accident s'est produit en périphérie de Chassieu dimanche 8 août.

L'accident s'est produit peu après 16h30, dimanche 8 août, entre Bron et Chassieu. À l'intersection du boulevard Charles-de-Gaulle et de la rue Jean-Mermoz, un scooter et une voiture entrent en collision. L'homme sur le deux-roues, âgé d'environ cinquante an, est décédé peu après, rapporte Le Progrès. Les circonstances de l'accident restent à déterminer.