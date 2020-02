Près de Lyon : un dealer arrêté en flagrant délit

Le jeune homme de 25 ans a été arrêté ce mardi et écroué après sa comparution immédiate hier.

Le 25 février à 11h30, boulevard Lénine, un Vénissian de 25 ans (21 antécédents judiciaires) a été interpellé en flagrant délit. Sur place, il venait d’effectuer plusieurs transactions de stupéfiants et était trouvé en possession de plusieurs dizaines de grammes de résine de cannabis et d’une liasse de billets. Placé en garde à vue et interrogé par les enquêteurs, il a reconnu partiellement les faits. Il a été présenté au parquet ce mercredi. En comparution immédiate, le suspect a reçu une peine de 8 mois fermes. Il a été placé sous mandat de dépôt.