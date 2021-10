Près de Lyon : un contrôle de sécurité incident effectué dans un site Seveso de la vallée de la chimie

Des inspecteurs de la DREAL ont visité mardi 12 octobre, le site Rhodia du groupe Solvay situé à Saint-Fons. Ils ont effectué un contrôle inopiné du site classé Seveso seuil haut.

Plus de deux ans après l'incendie de l'usine Lubrizol, la direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) d'Auvergne-Rhône-Alpes reste en alerte sur les procédures des sites classés Seveso. Mardi 12 octobre, c'était au tour du site Rhodia du groupe Solvay, classé Seveso seuil haut et situé à Saint-Fons, d'expérimenter un exercice en condition réelle. L'objectif : "tester l’intégralité de la procédure de l’entreprise lorsqu’une fuite se déclare sur une aire de stockage de produits toxiques et le respect de l’organisation de crise du site conformément à ses documents internes" indique la préfecture dans un communiqué.

Pendant près de 2 heures, les agents présents sur le site et les inspecteurs ont contrôlé les circuits d'information, la rapidité d'intervention des secours, la mise en sécurité des salariés et des entrepôts, etc. En bref, tout le dispositif de sécurité et de communication jusqu'à la maîtrise totale de l'incident.

Des résultats concluants