Près de Lyon : un centre pour animaux sauvages ferme ses portes

L’Hirondelle, centre de soins pour animaux sauvages de Saint-Forgeux (Rhône) ferme ses portes, "victime de son succès".

Faute de financements suffisants, le centre de soins pour animaux sauvages de Saint-Forgeux a annoncé la fermeture de ses portes le 1er octobre. Pour envisager une réouverture, l’association devra trouver les moyens humains et financiers nécessaires à la reprise de son activité.

L’Hirondelle a pour but de soigner les animaux de la faune sauvage blessés (oiseaux, mais aussi petits et moyens mammifères) avant de les réintroduire dans leur milieu naturel. L’association assure également une mission de suivi sanitaire de la faune sauvage. Depuis sa création en 1998, le centre de soin a pris en charge 41 121 animaux, certains étant des espèces protégées en voie de disparition

Un centre "victime de son succès"

Mais le deuxième plus grand centre de soins de France a finalement été victime de son succès. Faisant face à une hausse du nombre d’animaux recueillis (plus de 1200 animaux pris en charge rien qu’en juillet, soit une augmentation de 40 % par rapport au même mois en 2018) et n’ayant pas les moyens suffisants pour répondre aux nombreuses sollicitations, l’Hirondelle a dû stopper son activité. À ce jour, le centre a besoin de soutien financier nettement supérieur à ce qu’il connait aujourd’hui : son budget actuel de fonctionnement étant de 230 000€, il devra atteindre un minimum de 410 000€ d’ici l’année prochaine pour espérer la poursuite de son activité.

Trois défis majeurs attendent l’association : construire de nouvelles volières, réaménager un nouveau bâtiment (la surface actuelle des locaux ne permettant plus d’accueillir tous les pensionnaires), trouver des partenaires financiers publics et privés prêts à s’investir annuellement dans le fonctionnement de l’association (les Conseils départementaux du Rhône et de la Drôme ayant baissé leurs subventions).

L’Hirondelle lance donc un appel à l’aide : l’association invite chaque particulier à adresser un don à l’association via une cagnotte en ligne lancée sur le site Helloasso. Le centre de soin espère trouver les moyens pour reprendre le cours de son activité d’ici le printemps prochain, en rappelant que c’est l’avenir de ses pensionnaires qui est en jeu