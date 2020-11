Près de Lyon : sans permis, il cause un accident après avoir respiré du gaz hilarant

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Le suspect âgé de 21 ans était au volant de la voiture de son père, sans permis et sans assurance et avait inhalé du gaz hilarant.

Le 6 septembre dernier dans la nuit, un équipage de police intervenait sur un accident boulevard Eugène-Réguillon à Villeurbanne. Un Villeurbannais de 21 ans venait d’occasionner un accident de la circulation. Le jeune homme au volant de la voiture de son père, sans assurance, et n'était pas titulaire du permis de conduire. Trois des quatre passagers étaient blessés et transportés à l’hôpital. Le conducteur était interpellé sur place. Durant son audition, il niait être le conducteur et désignait un autre passager.

Les policiers ont retrouvé une paire de claquettes sous les pédales du conducteur ainsi que des ballons de baudruche. Le mis en cause était identifié par deux témoins comme étant le conducteur. L’un d’eux indiquait que le suspect respirait du gaz hilarant en conduisant, entraînant une perte de connaissance.

Durant une nouvelle garde à vue, l’auteur présumé des faits a de nouveau nié être le conducteur, mais a reconnu avoir consommé du protoxyde d’azote (gaz hilarant). Il a été présenté au parquet ce mardi et écroué en attente d’une comparution différée à une date inconnue.