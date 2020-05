Près de Lyon : reprise des marchés aux jours habituels à Villeurbanne

La reprise des marchés alimentaires et de produits manufacturés reprend aux jours et horaires habituels à Villeurbanne à partir du 2 juin.

Le déconfinement se poursuit. La reprise des marchés alimentaires et de produits manufacturés reprend aux jours et horaires habituels à Villeurbanne à partir du 2 juin.

"Sur chaque marché, une organisation spécifique et au cas par cas est mise en place. Un plus grand nombre de commerçants pourra déballer pour permettre à chacun d’eux de retrouver progressivement son activité. Sur certains marchés, tous ne seront cependant pas autorisés à déballer ou déballeront par alternance (une semaine sur deux) pour que les distances soient bien respectées entre et devant les bancs et garantir ainsi la sécurité sanitaire", explique la mairie de Villeurbanne dans un communiqué.

Le port du masque est recommandé pour les commerçants et pour les clients.

Les marchés de Villeurbanne :