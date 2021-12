Près de Lyon : pour Noël, Genas organise ses premières Fééries

Les « Féeries genassiennes » auront lieu, pour leur première édition, les 10, 11 et 12 décembre.

Dans l'héritage des week-ends « Noël à la Place », la Ville de Genas a décidé d'organiser trois jours de festivités du 10 au 12 décembre. Intitulé "Fééeries genassiennes" l'évènement proposera concerts, animations et marché de Noël. Peu avant dans la semaine, le 8 décembre, les habitants pourront récupérer des lampions à la mairie, à l'occasion de la fête des Lumières et participer à un spectacle de déambulation dès 18h.

Vendredi 10 novembre au soir, le Quatuor Debussy donnera un concert symphonique dans l'Église Saint-Barthélémy, accompagné du Chœur de l’Oratorio de Lyon. Les places sont limitées et les spectateurs peuvent réserver leurs places. Le pass sanitaire est nécessaire pour y accéder.

Samedi 11 novembre, la journée est destinée aux enfants et aux familles avec plusieurs activités proposées gratuitement. La place et la halle de Ronshausen seront investis par des stands et par un marché de Noël. Le pass sanitaire est nécessaire pour y accéder.

Enfin, dimanche 12 novembre, sur la place de la République de Genas, le Père Noël fera son apparition, aux côtés d'un spectacle de danse en déambulation, intitulé "Tubulophares".