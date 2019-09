Près de Lyon : nouvelle semaine de grève au collège Henri-Barbusse à Vaulx

Les personnels du collège Henri-Barbusse, à Vaulx-en-Velin près de Lyon, seront à nouveau en grève dès ce lundi 9 septembre. Ils dénoncent toujours des classes surchargées malgré un établissement classé REP+.

Après une semaine de grève, les personnels du collège Henri-Barbusse, à Vaulx-en-Velin, ont été reçus par le recteur ce vendredi 6 septembre. Une audience qui ne marquera pas la reprise des cours, les grévistes annonçant dans la foulée la poursuite de la mobilisation dès ce lundi 9 septembre pour une nouvelle semaine de grève.

"Les personnels s'insurgents [...] de la volonté affichée par M. le Recteur de Lyon d'entasser [les élèves] en classe de 6èmes, classe pourtant charnière pour les élèves, explique le communiqué des grévistes. Le terme d'entasser est volontairement fort car, se voir entendre dire qu'on pourrait aller jusqu'à 28 ou plus en classe de 6ème, est très dur pour des enseignants soucieux de la réussite de leurs élèves." Bien qu'il soit classé en REP+, plusieurs classes du collège dépassent en effet le nombre maximal d'élèves par classe. "Cinq classes de 6èmes comptent 26 élèves, et une 27 élèves, alors que le seuil fixé par les services académiques est de 25 élèves en classe de 6èmes", précisent les personnels en grève. Or, la situation ne devrait pas s'arranger courant septembre, car "une douzaine de familles se sont déjà présentées pour inscrire leurs enfants. L'an passé, plus d'une vingtaine d'élèves ont été inscrits au collège entre le mois de septembre et d'octobre".

De leur côté, les parents d'élèves affirment que "les demandes des enseignants ne sont pas entendues car les élèves sont originaires de Vaulx-en-Velin, ville à la population défavorisée".

Refusant de faire cours dans de telles conditions et soucieux d'assurer "les mêmes chances de réussite" à tous leurs élèves, les grévistes poursuivront leur action. Une délégation se rendra au ministère de l'Education nationale ce lundi 9 septembre. En attendant, pas de rentrée scolaire ce lundi non plus pour les élèves du collège Henri-Barbusse.